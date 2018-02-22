На Киевщине аферисты обманом отбирали квартиры у одиноких людей

Мошенники выпивали с жертвами, располагали к себе, приходили в гости и просили подписать документы

Знакомство на улице, посиделки за столом, – и вы без квартиры. В Киевской области правоохранители задержали двух мужчин и женщину, которые обманом отбирали у одиноких людей квартиры. А своих жертв вывозили в глухие деревни.

В квартире в одном из столичных районов жила 57-летняя Татьяна. Женщина была одинокой, хотя соседи стали замечать, как в последнее время к ней заходят подозрительные люди.

После смерти дочери Татьяна начала выпивать, говорят соседи. Друзья по рюмке наведывались ежедневно.

В начале года Татьяна исчезла. Нашли ее в одном из сел Черниговщины. Оказывается, женщину там насильно удерживали, чтобы отобрать квартиру.

"Подыскивали у магазинов, парадных, через знакомых, выпивали, располагали к себе, приходили в гости и потом просили подписать документы", – говорит руководитель ГУ Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

Двое мужчин и женщина разыскивали одиноких людей. Среди их жертв не только Татьяна из Киева, но и Игорь из Борисполя.

"Жена бросила, ну пил он, поэтому и жена покинула", – рассказывает Елена, соседка Игоря.

На самом деле Игоря и Татьяну заставили подписать доверенность на одного из мошенников, а потом их квартиры продали, заявили в полиции.

"Они втирались в доверие, знакомились, проводили вербовку и вывозили за пределы Киева, в Черниговскую область, где удерживали пострадавших на протяжении определенного времени, пока не переоформят документы на недвижимое жилье", – отметил Дмитрий Ценов.

Подозреваемых в мошенничестве задержали. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы. Один из них обвинения в суде отрицает. Говорит, Татьяна жила у него добровольно, потому что подыскивала дом в деревне.

"Приехала, гостила, пользовалась всем чем можно. Здесь написано, что я ее удерживал, поил психотропными веществами и не пускал на улицу. У нее был свободный доступ ко всему", – рассказывает подозреваемый Александр Сухомлин.

Сейчас следователи разыскивают нотариуса, который сотрудничал со злоумышленниками, и других возможных жертв. // Сегодня