На хабарі викрили старшого оперуповноваженого одного з райуправлінь столичної поліції

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Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав дві тисячі доларів США від мешканця Києва за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.
Співробітники СБ України задокументували факт отримання зловмисником частини неправомірної вигоди у розмірі сімсот американських доларів.
Поліцейському повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з столичною прокуратурою за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції Києва.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...