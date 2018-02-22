На хабарі викрили старшого оперуповноваженого одного з райуправлінь столичної поліції

22.02.2018 14:50

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав дві тисячі доларів США від мешканця Києва за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.