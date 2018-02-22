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На хабарі викрили старшого оперуповноваженого одного з райуправлінь столичної поліції

22.02.2018 14:50

Правоохоронці встановили, що старший лейтенант поліції вимагав дві тисячі доларів США від мешканця Києва за непритягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку автомобіля.

Співробітники СБ України задокументували факт отримання зловмисником частини неправомірної вигоди у розмірі сімсот американських доларів.

Фото Служба безпеки України.

Поліцейському повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з столичною прокуратурою за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції Києва.

Служба безпеки України

 

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