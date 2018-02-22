Количество сторонников украинского языка как единственного государственного растет

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

Согласно исследованию, 61% украинцев придерживаются мнения, что украинский должен быть единственным государственным языком. В 2014 году так считали 47% респондентов.

20% опрошенных заявили, что предоставить статус официального российскому языку можно в отдельных регионах. Еще 15% выступили за предоставление русскому языку статуса государственного.

В опросе также говорится, что 47% украинцев общаются дома на украинском, 29% опрошенных используют в быту украинский и русский, еще 1% отдает предпочтение другому языку.

Наибольшее предпочтение для общения дома украинскому языку отдают в западных, северных и центральных областях, за исключением Кировоградской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Во всех остальных областях общаются и на русском, и на украинском языках.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Было опрошено 30 тысяч респондентов во всех областях Украины методом формализованного интервью. Погрешность не превышает 0,6%. // НВ