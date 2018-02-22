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Под Харьковом поймали неисправимого педофила

22.02.2018 15:13

Мужчину задержали "на горячем", когда он пытался похитить ребенка прямо на детской площадке

В Дергачевском районе поймали 45-летнего мужчину, который пытался похитить девятилетнего ребенка на детской площадке. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Фото: pixabay

По данным ведомства, инцидент произошел вчера, 21 февраля.

"Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика четвертого класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы тот не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь и освободил сына. Также он задержал обидчика и вызвал полицию", – рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

Как оказалось, злоумышленником оказался мужчина, который уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 года вернулся из мест лишения свободы.

Сейчас правоохранителями решаются вопросы об объявлении мужчине подозрения по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения. // Сегодня

 

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