Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Беларусь выиграла женскую эстафету Олимпиады в биатлоне, украинские чемпионки Сочи — 11-е

22.02.2018 15:24

В призеры гонки также попали команды Швеции и Франции.

В Пхенчхане завершилась женская эстафетная гонка в биатлоне, где победу одержала команда Беларуси, сообщает официальный сайт соревнований.

Надежда Скардино начинала победную эстафетную гонку сборной Беларуси в Пхенчхане / Reuters

Дистанцию 4Х6 км. с 8 огневыми рубежами команда в составе Надежда Скардино, Ирина Круйко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева преодолела за 1 час 12 минут 03.4 секунды. При этом победительницы использовали 9 дополнительных патронов на стрельбище, но ни разу не заехали на штрафной круг.

2-е место у команды Швеции (+10.7, 0+12), третье - у команды Франции (+17.6, 0+14).

Чемпион Сочи-2014 сборная Украины заняла 11-е место с отставанием от победительниц в 1 минуту 41.4 секунды, 2 штрафными кругами (по кругу - Вита Семеренко на 2-м этапе и Анастасия Меркушина на 4-м) и 10 использованными дополнительными патронами. // УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...