Беларусь выиграла женскую эстафету Олимпиады в биатлоне, украинские чемпионки Сочи — 11-е

В призеры гонки также попали команды Швеции и Франции.

В Пхенчхане завершилась женская эстафетная гонка в биатлоне, где победу одержала команда Беларуси, сообщает официальный сайт соревнований.

Дистанцию 4Х6 км. с 8 огневыми рубежами команда в составе Надежда Скардино, Ирина Круйко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева преодолела за 1 час 12 минут 03.4 секунды. При этом победительницы использовали 9 дополнительных патронов на стрельбище, но ни разу не заехали на штрафной круг.

2-е место у команды Швеции (+10.7, 0+12), третье - у команды Франции (+17.6, 0+14).

Чемпион Сочи-2014 сборная Украины заняла 11-е место с отставанием от победительниц в 1 минуту 41.4 секунды, 2 штрафными кругами (по кругу - Вита Семеренко на 2-м этапе и Анастасия Меркушина на 4-м) и 10 использованными дополнительными патронами. // УНИАН