У Києві, заповненому довго- і недобудами, будівельні бариги почали вирубати ще й ліс на Виноградарі

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Виноградарський ліс почали вирубати для 25-поверхового будинку
На Виноградарі розпочалась вирубка лісу, яка занепокоїла мешканців району.
На проспекті Георгія Гонгадзе планують розмістити житловий комплекс на 25 поверхів. Цього тижня розпочалась підготовка до будівництва з вирубкою дерев у Виноградарському лісі.
На сайті Департаменту містобудування та архітектури КМДА опублікований відповідний документ. // Вечірній Київ
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...