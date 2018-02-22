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У Києві, заповненому довго- і недобудами, будівельні бариги почали вирубати ще й ліс на Виноградарі

22.02.2018 15:37

Виноградарський ліс почали вирубати для 25-поверхового будинку

На Виноградарі розпочалась вирубка лісу, яка занепокоїла мешканців району.

будівельні бариги почали вирубати ще й Виноградарський ліс

На проспекті Георгія Гонгадзе планують розмістити житловий комплекс на 25 поверхів. Цього тижня розпочалась підготовка до будівництва з вирубкою дерев у Виноградарському лісі. 

На сайті Департаменту містобудування та архітектури КМДА опублікований відповідний документ. // Вечірній Київ

 

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