У Києві, заповненому довго- і недобудами, будівельні бариги почали вирубати ще й ліс на Виноградарі

На Виноградарі розпочалась вирубка лісу, яка занепокоїла мешканців району.

На проспекті Георгія Гонгадзе планують розмістити житловий комплекс на 25 поверхів. Цього тижня розпочалась підготовка до будівництва з вирубкою дерев у Виноградарському лісі.

На сайті Департаменту містобудування та архітектури КМДА опублікований відповідний документ. // Вечірній Київ