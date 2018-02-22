На Львовщине во время учебных стрельб погиб пограничник

Во Львовской области во время выполнения учебных стрельб погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По данному факту пограничное ведомство незамедлительно проинформировало подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции во Львовской области и другие взаимодействующие структуры. В это время оперативно-следственной группой проводятся неотложные следственные действия", - отмечается в сообщении. // 112.ua