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Россиянин кувалдой убил старшего брата за то, что тот выпил алкоголь для поминок

22.02.2018 16:18

В Заводском районе российского города Саратова вынесен приговор 44-летнему местному жителю. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Судом и следствием доказано, что в ночь с 31 марта на 1 апреля 2017 года обвиняемый и его 50-летний брат находились в своем доме на Санаторном проезде. Между ними произошла ссора из-за того, что старший брат выпил алкоголь и съел продукты питания, которые младший купил для поминального обеда, отмечает местное издание Версия Саратов.

В завязавшейся драке подсудимый нанес множественные удары ногами в обуви в голову и грудь своего родственника. Однако позже вызвал "скорую помощь". Медики доставили потерпевшего в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался там 3 апреля 2017 года.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 

 

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