Судью, бравшего взятки интимными фото мужиков, посадили на 5 лет

Американскому экс-судье назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает официальный сайт
Минюста США. Бекман также заплатит штраф в 50 тысяч долларов, а после освобождения в течение трех лет будет находиться под надзором.
71-летний судья города Винн Йозеф Бекман подал в отставку в 2016 году после того, как комиссия судейского надзора обвинила его в получении тысяч непристойных фотографий подсудимых мужского пола. В некоторых случаях Бекман также сексуально домогался к обвиняемым.
Удовлетворяя развратника-гомосексуала в судейской мантии, подсудимые получали возможность выслушать более мягкий приговор. Кроме того, Бекман в ряде случаев оплачивал из собственных средств наложенные на них штрафы, передает Reuters.
В одном из криминальных эпизодов речь шла о том, что судья закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении двух молодых людей, которые по его просьбе позировали перед ним в обнаженном виде, в том числе с голыми ягодицами. Иногда судья заставлял фигурантов мастурбировать во время фотосессии.
Престарелого извращенца в судейской мантии также уличили в подделке документов с целью скрыть совершенные им преступления, а также в использовании приговоренных к общественным работам в личных целях, на своем приусадебном участке. Кроме того, мздоимец подкупил одного из свидетелей в надежде избежать наказания. Все перечисленные преступления совершались судьей в период с 2009 по 2015 годы. Только по одному из обвинений Бекману грозил 20-летний срок лишения свободы.
В расследовании "сексуальных игр" судьи принимали участие как полицейские, так и сотрудники ФБР. Материалы скандального уголовного дела ранее публиковало издание Arkansas Times
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Обвинения против Бекмана были выдвинуты после того, как правоохранительные органы обратили внимание на то, что еще 20 лет назад судья попал под подозрение. Но тогда расследование замяли. // NEWSru.com