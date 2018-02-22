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Судью, бравшего взятки интимными фото мужиков, посадили на 5 лет

22.02.2018 16:42

 Суд штата Арканзас в США вынес приговор уже бывшему служителю Фемиды, который признан виновным в коррупции. Судья Йозеф Бекман назначал подсудимым мягкие приговоры, если они удовлетворяли его сексуальные прихоти, позируя перед камерой в обнаженном виде.

Американскому экс-судье назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, сообщает официальный сайтМинюста США. Бекман также заплатит штраф в 50 тысяч долларов, а после освобождения в течение трех лет будет находиться под надзором.
 
В Арканзасе судья, бравший взятки интимными фото мужчин, получил 5 лет тюрьмы71-летний судья города Винн Йозеф Бекман подал в отставку в 2016 году после того, как комиссия судейского надзора обвинила его в получении тысяч непристойных фотографий подсудимых мужского пола. В некоторых случаях Бекман также сексуально домогался к обвиняемым.
 
Удовлетворяя развратника-гомосексуала в судейской мантии, подсудимые получали возможность выслушать более мягкий приговор. Кроме того, Бекман в ряде случаев оплачивал из собственных средств наложенные на них штрафы, передает Reuters.
 
В одном из криминальных эпизодов речь шла о том, что судья закрыл уголовное дело, возбужденное в отношении двух молодых людей, которые по его просьбе позировали перед ним в обнаженном виде, в том числе с голыми ягодицами. Иногда судья заставлял фигурантов мастурбировать во время фотосессии.
 
Престарелого извращенца в судейской мантии также уличили в подделке документов с целью скрыть совершенные им преступления, а также в использовании приговоренных к общественным работам в личных целях, на своем приусадебном участке. Кроме того, мздоимец подкупил одного из свидетелей в надежде избежать наказания. Все перечисленные преступления совершались судьей в период с 2009 по 2015 годы. Только по одному из обвинений Бекману грозил 20-летний срок лишения свободы.
 
В расследовании "сексуальных игр" судьи принимали участие как полицейские, так и сотрудники ФБР. Материалы скандального уголовного дела ранее публиковало издание Arkansas Times.
 
Обвинения против Бекмана были выдвинуты после того, как правоохранительные органы обратили внимание на то, что еще 20 лет назад судья попал под подозрение. Но тогда расследование замяли. // NEWSru.com


 

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