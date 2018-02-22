На Черниговщине нашли сгоревший автомобиль с останками человека

В Черниговской области нашли сгоревший автомобиль. Об этом сообщает региональная ГСЧС.

По данным ведомства, транспортное средство находилось в лесополосе у с. Савин Козелецкого района.

"Местными жителями был обнаружен сгоревший автомобиль Daewoo Lanos, в середине которого находились останки тела неустановленного лица. В настоящее время проводится проверка. Причины и обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы", – рассказали спасатели.

Как сообщалось, в Одессе нашли автомобиль с мертвым человеком в салоне. По данным полиции, тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 17 февраля у Хаджибеевского лимана на въезде в с. Усатово Беляевского района в автомобиле "ВАЗ 2106" темно-синего цвета.

"Расследуется уголовное производство по факту умышленного убийства. Просим всех, кто видел указанный автомобиль или обладает какой-либо информацией о происшествии, немедленно сообщить по телефонам: (048) 723-34-74, (048) 723-44-56 или 102", – отметили правоохранители. // Сегодня