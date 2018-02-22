SpaceX успешно запустил ракету Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с испанским спутником PAZ, предназначенным для радиолокационного наблюдения. Об этом сообщается в Twitter компании.

Запуск состоялся 22 февраля в 6:17 утра по местному времени с базы Ванденберг (16:17 по Киевскому времени). Основная нагрузка - испанский радиолокационный спутник PAZ.

По данным СМИ, также запущены тестовые спутники для раздачи интернета Microsat-2a и Microsat-2b для создания глобальной сети интернет. Отмечают, что публично запуск прототипов не комментировали, однако упоминания о них есть в документах, поданных компанией в Федеральную комиссию по связи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что запуск ракеты Falcon 9 со спутником PAZ откладывали несколько раз: с 17 февраля на 18-ое, затем - на 21-ое; вчера запуск снова отложили из-за сильного ветра. // 112.ua