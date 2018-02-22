Украинский рецидивист пытался сбежать от наказания в Россию

Вчера в пункте пропуска “Сеньковка” на выезд из Украины оформлялся рейсовый автобус “Черновцы – Москва”.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как информируют пограничники, при проверке паспорта гражданина Украины, который ехал в этом автобусе в качестве пассажира, пограничный наряд обнаружил признаки подделки документа, а именно переклейка фотографии.

“В ходе дальнейших проверочных мероприятий установлено, что предъявленный для проверки паспорт вообще принадлежит другому лицу. Установлено и личность задержанного – им оказался неоднократно судимый 44-летний гражданин Украины, разыскиваемый правоохранительными органами Украины за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 390 "Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и в виде лишения свободы" Уголовного Кодекса Украины”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в действиях гражданина также усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 “Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов” Уголовного кодекса Украины. После проведения необходимых мероприятий задержанного гражданина передано сотрудникам Гродненского отделения Национальной полиции.