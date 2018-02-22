В Киеве с 22 февраля прекращают курсировать 11 городских электропоездов

Со второй половины дня 22 февраля по техническим причинам отменяется курсирование 11 городских электропоездов. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

Отменяется курсирование электропоездов №№ 7501, 7503, 7505, 7507, 7509, 7404, 7502, 7405, 7506, 7508, 7510.

В предприятии также отметили, что в двух поездах, которые сейчас эксплуатируют на маршруте городской электрички, уменьшено количество вагонов до четырех единиц в связи с необходимостью проведения планового ремонта колесных пар. После завершения ремонта количество электропоездов на маршрутах увеличат.

Также в "Киевпастрансе" сообщили, что моторвагонное депо Фастов-1 не имеет физической возможности провести эти работы за короткое время из-за большой загруженности профильных цехов депо, поскольку его основная задача – ремонт пригородных электропоездов.

Кроме того, "Киевпастранс" сообщает, что в ночь на 23 февраля, с 00:20 до 5:05, изменят движение троллейбусы маршрута №91Н в связи с заменой контактного провода на троллейбусной линии на Лыбедской площади.

Движение маршрута организуют по схеме: просп. В. Маяковского – бульвар Перова – просп. Освободителей – улица Строителей – ул. Соборности – б-р Дружбы Народов, Демеевская площадь – ул. Саперно-Слободская; в обратном направлении: Демеевская площадь – б-р Дружбы Народов, далее по действующему маршруту. // 112.ua