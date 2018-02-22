В СБУ подтвердили обнародованные волонтерами данные наемников ЧВК «Вагнер»

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает УНН.

"СБУ сообщает, что обнародованные данные наемников, их должности и личные номера идентичны имеющейся в Службе информации", - написала Е.Гитлянская.

Отметим, ранее волонтерская разведывательная сообщество InformNapalm опубликовала информацию о членах так называемой ЧВК "Вагнера". Волонтеры обнародовали личные данные 26 наемников (25 танкистов и один начальник службы ГСМ). Как отмечается, пока не удалось установить, кто именно из них участвовал в боях под Дейз-эз-Зор в Сирии, но некоторые из них имеют ведомственные награды за боевые действия на Донбассе, в том числе за танковые бои под Луганским аэропортом, подписанные лично президентом России.