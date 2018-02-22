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В Беларуси вынесли приговор украинскому журналисту Шаройко

22.02.2018 18:05

Наблюдатели в Минске выражают надежду, что Павла Шаройко могут обменять на белоруса Юрия Политику

Суд над украинским журналистом Павлом Шаройко, которого задержали по обвинению в шпионаже в Беларуси, завершен и приговор уже вынесен. Об этом сообщает Хартия97 со ссылкой на источники.

Павел Шаройко. Фото: скриншот

"Сейчас есть неофициальная информация из надежных источников, что приговор Павлу Шаройко уже озвучен, однако, как его наказали, не говорят – приговор остается в тайне. Формально Шаройко могли наказать лишением свободы от 7 до 15 лет", – пишет издание.

Как отмечается, такого закрытого процесса, пожалуй, еще не было в истории белорусского правосудия. Обвиненных в шпионаже в Беларуси ранее судили тоже в закрытых процессах, но о дате начала суда и вынесения приговора сообщалось, и во всех закрытых процессах открытым было вынесение приговора. Здесь же полная информационная блокада.

"Наблюдатели в Минске выражают надежду, что Павла Шаройко могут обменять на белоруса Юрия Политику, но процесс над ним в Черниговском районном суде затягивается, следующее заседание там объявлено на 27 февраля. Возможно, эта тайна в белорусском Верховном суде связана с тем, что ждут приговора в Чернигове. Процессуально Павел Шаройко не может даже обжаловать свой приговор, потому что процесс проходил в Верховном суде", – отмечает издание.

Напомним, 25 октября в Минске был задержан корреспондент "UA:Украинское Радио", гражданин Украины Павел Шаройко. Украинцу предъявили обвинение в "шпионаже". По версии КГБ Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины, работавший в Беларуси под прикрытием.

В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли. // Сегодня

 

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