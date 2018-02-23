Колишній політв’язень розповів, чому його досі не виправдано: Мене хочуть тримати на короткому паску

Колишній політв’язень, відомий бізнесмен, а нині — член Президії Аграрної партії України Василь Данилів вважає, що суд досі не виніс виправдальний вирок за його справою через те, що влада хоче тримати його «на короткому паску».

Про це він написав у своєму блозі на Цензор.нет.

«Вже другий рік як я на волі (але мене ще досі не виправдано, ви ж розумієте, що треба тримати поводок коротким...), зміни проходять у житті кожної людини, яка прагне до чогось нового. До в’язниці та чотирьох років ув’язнення без доказів і вироку мене привела історія, пов’язана із Юлією Тимошенко та Олександром Турчиновим. Чотири роки без родини, без дітей, без близьких, в жахливих умовах і без поняття що буде завтра, але з надією і вірою, які роблять чудеса… Чи я помилявся? Так, звісно я помилявся, вірив, підтримував, розчаровувався точно так само як і наш народ всі ці роки. І ось зараз я на волі і зараз я розумію, що це був для мене колосальний досві —, для мого розуму, для мого тіла і для моєї душі. Ні на кого я зла не тримаю, я навіть дякую всім причетним за той досвід», — пише Данилів.

Василь Миколайович також розповів про те, чому після звільнення він активно зайнявся політикою.

«Навіть будучи у в’язниці, я не забував про тих, кому потрібна допомога, підтримував Майдан. Створена мною ГО «Українська Європейська Перспектива» досі допомагає нашим воїнам і дітям загиблих, хоча створювалася ця організація в 2011 році для захисту інтересів української опозиції і боротьби проти режиму Януковича. А тепер ми ще й започатковуємо проект з масштабної співпраці нашого політикуму з Європейським Парламентом для підтримки інересів України на шляху до європейської спільноти . На мою думку, це буде безпрецедентно», — зазначив політик.

Він також розповів, чому обрав для політичної кар’єри саме Аграрну партію та висловив припущення, що його досі не виправдали через те, що партія багатьом «стоїть поперек горла.

Нагадаємо, що Василь Данилів був Головою Правління компанії Корлеа Інвест Холдинг, яка входила до трійки найбільших приватних енергетичних компаній в Центральній Європі з річним оборотом до мільярда євро. Раніше брав активну участь у передвиборчих кампаніях ВО «Батьківщина» - був координатором по Західному регіону під час Президентських виборів 2010 року. У 2012 році був заарештований за сфабрикованою справою. 22 липня 2014 року Комітет визволення політв'язнів визнав Василя Даниліва політв'язнем.