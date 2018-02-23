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«Динамо» играет 0:0 с АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы

22.02.2018 22:24

 "Динамо" сыграло вничью с греческим АЕКом и благодаря голу, забитому на выезде, вышло в 1/8 финала Лиги Европы. Поединок в четверг прошел в Киеве на стадионе "Олимпийский" и завершился со счетом 0:0. 

В первом тайме было много борьбы в центре поля, много нарушений правил, но мало остроты у ворот.

&quot;Динамо&quot; - АЕК - 0:0. Фото AFP

Запомнились моменты Дениса Гармаша на третьей минуте, когда на пути динамовца стал украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский, а также выпущенный Денисом Бойко мяч, который буквально с линии ворот выбил Морозюк – ценой повреждения, матч Николай доигрывал с повязкой на голове. Итог первого тайма – 0:0, который устраивал "Динамо" как команду, забившую гол на выезде.

Во втором тайме моментов было больше – обе команды не отсиживались в обороне. В самом начале второй 45-минутки игрок АЕКа умудрился не попасть по пустым воротам с двух метров: после прострела с правого фланга он отправил мяч выше ворот в ситуации, когда сделать это было сложнее, чем попасть в створ. Через две минуты уже Жуниор Мораес мог забивать, подсекая мяч над вратарем греческого клуба, но подстраховал защитник, выбивший "снаряд" с линии ворот. До конца игры больше моментов было у "Динамо", но счет не изменился – 0:0 и киевляне сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче, который прошел неделю назад в Афинах, команды сыграли вничью – 1:1. На гол Виктора Цыганкова на 19-й минуте греки ответили мячом Астрита Айдаревича на 80-й минуте. // Сегодня

 

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