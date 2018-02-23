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Судейские саботируют дело Курченко

23.02.2018 00:05

 Генпрокуратура столкнулась с саботажем со стороны Печерского районного суда Киева по делу бизнесмена Сергея Курченко. 

Об этом заявил в эфире "5 канала" заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Курченко

"Наиболее болезненным, пожалуй, на сегодня является получение разрешения на заочное осуждение Курченко. Фактически мы столкнулись с откровенным саботажем со стороны украинских судов, поскольку первое ходатайство о применение заочной процедуры в отношении господина Курченко было подано Генеральной прокуратурой ровно год назад. Наши судьи максимально пытаются, по сути, затянуть принятие соответствующих процессуальных решений. Все время мы наблюдаем перенос дат судебных заседаний на месяц-полтора из-за ряда технических причин: то неявка адвоката, то завершение рабочего дня в суде или объявления самоотвода судьями", - отметил он.

При этом Енин уточнил, что речь, в частности, о Печерском районном суде Киева.

Заместитель генпрокурора также добавил, что пока не принято решение, на чей баланс будет поставлен ФК "Металлист" после национализации.

Напомним, Курченко уехал из Украины после Революции достоинства и сейчас находится в розыске. Бизнесмена подозревают в ряде нарушений, в частности в создании преступной организации и уклонении от налогов в особо крупных размерах. // 112.ua

 

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