Парламент Нидерландов отменил закон о референдуме, блокировавший ассоциацию Украины с ЕС

Нижняя палата Нидерландов отменила закон о консультативном референдуме, который в 2016 году блокировал соглашение об Ассоциации Украина-Евросоюз. "За" проголосовали 76 депутатов и 69 были против. Об этом сообщает NOS.

Законопроект был подан министром внутренних дел Нидерландов Кайсой Оллогрен. Свои голоса "за" отдали 76 депутатов из коалиционных фракций, а против – 69 оппозиционных депутатов.

В ходе дебатов выяснилось, что оппозиционные партии не согласны с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме. По их мнению, референдум должен состояться. Депутаты требовали предоставить альтернативу и заявили, что не понимают, почему министр не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате. Издание отмечает, что здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.

Как известно, нидерландский референдум 6 апреля 2016 года заблокировал окончательную ратификацию украинско-европейского соглашения об ассоциации и ЗСТ. Процесс сдвинулся с места лишь после того, как страны ЕС прикрепили к документу дополнительное заявление о том, что соглашение не означает первый шаг Украины к членству в Евросоюзе и не обязывает европейские страны помогать Киеву в сфере безопасности.

Напомним 30 мая 2017 года Верхняя палата парламента Нидерландов (Сенат) поддержала ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как сообщалось, Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) 23 февраля официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. // Сегодня