Из российского посольства в Аргентине пытались отправить «на Родину» почти 400 кг кокаина

Шесть человек задержаны в России и Аргентине после обнаружения в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе 12 сумок с 389 килограммами кокаина, сообщили местные издания Clarin и el Ancasti.

О найденых наркотиках сообщил правоохранителям российский посол Виктор Коронелли еще в декабре 2016 года. Чемоданы с кокаином обозначили как дипломатическую почту. После проверки полицейские подтвердили, что посольство использовали для отправки наркотиков. После этого в Буэнос-Айресе кокаин заменили на муку и установили в вещество GPS-датчики. Правоохранители отследили, кому предназначалась крупная партия наркотиков.

Сумки прибыли в Россию. Впоследствии здесь задержали четырех человек. О личностях задержанных пока не сообщается. Далее в Аргентине задержали еще двух причастных, среди которых оказался потомок русских мигрантов Иван Близнюк, бывший полицейский. Его задержали в аэропорту по возвращению из Рима. По данным изданий, он считается организатором наркобизнеса.

По данным Clarin, среди задержанных в Буэнос-Айресе оказался бывший сотрудник посольства, работавший бухгалтером в учреждении до июля 2016 года. Издание предполагает, что наркотики попали в здание до этой даты.

Сообщается, что детали дела пока не разглашаются, поскольку расследование еще продолжается. // Сегодня