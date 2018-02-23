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На Одещині державного аудитора затримали на хабарі у 160 тисяч гривень

23.02.2018 01:48

22 лютого працівники Управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції України та прокуратури області затримали одного з головних державних аудиторів Південного офісу Держаудитслужби під час отримання неправомірної вигоди.

 

Правоохоронці встановили, що кошти посадовець вимагав за не відображення в акті перевірки виявлених порушень на загальну суму 600 тисяч гривень. У якості «компенсації» попросив директора комунального підприємства надати йому 160 тисяч гривень.

хабар

 

Затримали фігуранта справи під час одержання визначеної ним суми хабара.

хабар

 

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про обрання держаудитору міри запобіжного заходу.

 

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент захисту економіки
Національної поліції України

тел. довіри(098) 103-96-59
dze@ekon.np.gov.ua

 

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