Киевлянин порезал адвоката жены, которого принял за любовника, и пытавшегося помочь прохожего

В Киеве ревнивый мужчина ударил в шею ножом адвоката жены, которая собиралась подавать на развод, и нанес резаные раны прохожему.

Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

Женщина решила развестись с мужем, который долгое время не проживал с ней.

Она назначила ему встречу, на которую пришла с адвокатом, подготовившим все документы на развод.

Муж на встречу пришел в нетрезвом состоянии. Он принял адвоката за любовника жены, схватил нож и пырнул правозащитника в шею.

Прийти на помощь попытался прохожий, но также получил ножевое ранение. Кроме того, ревнивый муж выбил ему зуб.

По прибытии полиции нападавший скрылся. Правоохранители устанавливают место его нахождения. // Realist