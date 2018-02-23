Киевлянин порезал адвоката жены, которого принял за любовника, и пытавшегося помочь прохожего

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В Киеве ревнивый мужчина ударил в шею ножом адвоката жены, которая собиралась подавать на развод, и нанес резаные раны прохожему.
Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».
Женщина решила развестись с мужем, который долгое время не проживал с ней.
Она назначила ему встречу, на которую пришла с адвокатом, подготовившим все документы на развод.
Муж на встречу пришел в нетрезвом состоянии. Он принял адвоката за любовника жены, схватил нож и пырнул правозащитника в шею.
Прийти на помощь попытался прохожий, но также получил ножевое ранение. Кроме того, ревнивый муж выбил ему зуб.
По прибытии полиции нападавший скрылся. Правоохранители устанавливают место его нахождения. // Realist
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