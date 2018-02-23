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Российские болельщики устроили массовое побоище в Испании в ходе которого погиб полицейский

23.02.2018 00:48

Пять человек были задержаны полицией на эспланаде рядом с Сан-Мамесом в Бильбао во время инцидента

 Испанская полиция заявила, что в Бильбао в четверг скончался офицер, после столкновений между футбольными болельщиками российской команды "Спартак" и местного клуба "Атлетик" перед матчем Лиги Европы. Об этом сообщает EL PAÍS.

В полиции сказали, что офицер скончался в больнице, куда он был доставлен после столкновений за пределами стадиона Сан-Мамес в городе Бильбао на севере Испании. В течение дня, начиная с позднего вечера в среду, Бильбао жил в постоянном напряжении, в городе все время происходили небольшие или средние инциденты, которые вынуждали  муниципальную полицию вмешиваться.  БОлее тысячи россиян оказались без билетов и полиция опасалась штурма пропускных пунктов, как это было недавно в Севилье. В этой обстановке напряженности близлежащая к стадиону школа, рекомендовала родителям не водить в четверг детей на занятия во избежание проблем. 

Видеоролики в социальных сетях показывают фанов, стреляющих файерами друг в друга на перекрестке, а полиция пыталась сдержать их. По сообщениям, в столкновениях участвовали болельщики обоих клубов.

«Спартак» выиграл второй матч 2: 1, но «Атлетик Бильбао» прошел в 1/8 финала по результату двух встреч, 4-3.

 

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