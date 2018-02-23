Россия не дала принять резолюцию о прекращении огня в Восточной Гуте. Не все оружие испытали?

Совет Безопасности ООН во время специального заседания в четверг, 22 февраля, не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты.

Как передает DW.com, принятию документа помешала Россия. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал четко понять, что Москва не поддержит проект представленной Швецией и Кувейтом резолюции, сообщает агентство dpa.

Он назвал ряд пунктов, с которыми Москва хотела бы внести изменения, но детальное содержание их пока неизвестно. Как постоянный член Совбеза ООН Россия может применить право вето к любой резолюции.

По данным дипломатов, на которых ссылается dpa, после дальнейших консультаций резолюция, возможно, будет проголосована в пятницу.

Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по последним данным, погибли уже более 400 гражданских.

Россия испытала в Сирии более двухсот новых образцов оружия

Испытав в Сирии более 200 новых образцов вооружения, Россия продемонстрировала всему миру эффективность своего военно-промышленного комплекса (ВПК), после чего его продукцию начали закупать в том числе и государства, не являющиеся союзниками страны.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в ходе выступления на пленарном заседании в четверг.

"Мы, оказывая помощь братскому сирийскому народу, испытали более 200 новых образцов вооружений. Они что у нас просто так появились? Они появились на предприятиях ВПК. Они показали всему миру эффективность русского оружия. Неслучайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками", — сказал Шаманов.