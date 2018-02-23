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В Харківській області, добряче випивши, спортсмен кулаком вбив 19-річного хлопця

23.02.2018 14:31

Прокуратура довела у суді вину спортсмена, який хизуючись фізичною силою, до смерті забив 19-річного юнака

 Краснокутський районний суд Харківської області визнав винним 37-річного неодноразово судимого чоловіка в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Як розповів заступник керівника Дергачівської місцевої прокуратури Юрій Ковальов, суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

"Прокуратура довела у суді, що в жовтні 2016 року чоловік перебував в одному із кафе с. Пархомівка. Там, добряче випивши, він почав демонструвати свою фізичну силу. Спровокував конфлікт з іншими відвідувачами та навіть почав бійку з одним із чоловіків. У той самий час до приміщення зайшов 19-річний хлопець. Побачивши чоловіків, що штовхалися, він підійшов до них та намагався розборонити. Однак спортсмен навмисно вдарив його кілька разів кулаком у обличчя. Юнак спочатку зігнувся від болю, а потім впав на підлогу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці", - розповів Ю. Ковальов.

Слід зазначити, що засуджений з дитинства займався спортом, регулярно брав участь у спортивних змаганнях. На момент скоєння злочину навчався в інституті фізичної культури та полюбляв демонструвати свою фізичну перевагу. Він вже мав судимості за умисне нанесення тілесних ушкоджень та хуліганство.

Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження. На вимогу прокуратури зловмисник перебуває під вартою.

Прес-служба прокуратури Харківської області

 

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