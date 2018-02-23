Киевскому «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы достался в соперники римский «Лацио»

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Состоялась жеребьевка очередного раунда — 1/8 финала — Лиги Европы, по результатам которой единственный представитель Украины в этом турнире киевское Динамо сыграет с Лацио.
Первый матч 1/8 финала состоится 8 марта в Риме на Стадио Олимпико, ответная встреча пройдет 15 марта на НСК Олимпийский.
Олимпик - Атлетик
Спортинг - Виктория
ЦСКА - Лион
Атлетико - Локомотив
РБ Лейпциг - Зенит
Лацио - Динамо К
Боруссия - Зальцбург
Милан - Арсенал
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...