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Киевскому «Динамо» в 1/8 финала Лиги Европы достался в соперники римский «Лацио»

23.02.2018 14:15

Состоялась жеребьевка очередного раунда — 1/8 финала — Лиги Европы, по результатам которой единственный представитель Украины в этом турнире киевское Динамо сыграет с Лацио.

 Первый матч 1/8 финала состоится 8 марта в Риме на Стадио Олимпико, ответная встреча пройдет 15 марта на НСК Олимпийский.

🇫🇷 Олимпик - 🇪🇸 Атлетик

🇵🇹 Спортинг - 🇨🇿 Виктория

🇷🇺 ЦСКА - 🇫🇷 Лион

🇪🇸 Атлетико - 🇷🇺 Локомотив

🇩🇪 РБ Лейпциг - 🇷🇺 Зенит

🇮🇹 Лацио - 🇺🇦 Динамо К

🇩🇪 Боруссия - 🇦🇹 Зальцбург

🇮🇹 Милан - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Арсенал

 

 

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