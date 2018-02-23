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20-летней жительницы Киева грозит 5 лет тюрьмы за похищение ребенка из садика на Оболони

23.02.2018 14:41

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт отношении 20-летней жительницы Киева, похитившей двухмесячного ребенка на Оболони.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Фейсбуке.

Киевлянке грозит 5 лет тюрьмы за похищение ребенка из садика на Оболони

В октябре прошлого года девушкапохитила из детского сада в Оболонском районе столицы двухмесячного ребенка, которого оставил без присмотра отец.

На следующий день благодаря помощи неравнодушных граждан и полиции злоумышленницу задержали в селе Новоселки Вышгородского района, а младенца вернули родителям.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст.146 УК Украины. В ходе следствия она полностью признала свою вину в совершении этого преступления. Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдать за своего.

Экспертиза признала подозреваемую вменяемой. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 20 октября на киевской Оболони отец пришел вместе с двухмесячным ребенком в садик забрать старшую дочь. Он оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

20-летнюю похитительницу задержали на территории лесопилки возле Вышгорода. Суд отправил ее под домашний арест. // LB.ua

 

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