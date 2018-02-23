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В аэропорту Борисполь сняли на видео работников, которые копаются в чужих чемоданах

23.02.2018 14:53

международном аэропорту Борисполь заметили недобросовестных работников, которые рылись в чужих чемоданах.

Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на виртуального детектива столичного аэропорта "Пан Шукач".

Недобросовестных сотрудников аэропорта обнаружили "Пан Шукач" и Служба расследований краж из багажа. Они работают в камере приема и сдачи вторичного багажа.

На видео заметно, что злоумышленники копались в сумках, изымали оттуда личные вещи пассажиров и передавали друг другу.

Всего на видео попали четверо сотрудников аэропорта. В отношении них начато служебное расследование.

 

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