В аэропорту Борисполь сняли на видео работников, которые копаются в чужих чемоданах

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международном аэропорту Борисполь заметили недобросовестных работников, которые рылись в чужих чемоданах.
Об этом сообщает Наш Киев со ссылкой на виртуального детектива столичного аэропорта "Пан Шукач".
Недобросовестных сотрудников аэропорта обнаружили "Пан Шукач" и Служба расследований краж из багажа. Они работают в камере приема и сдачи вторичного багажа.
На видео заметно, что злоумышленники копались в сумках, изымали оттуда личные вещи пассажиров и передавали друг другу.
Всего на видео попали четверо сотрудников аэропорта. В отношении них начато служебное расследование.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...