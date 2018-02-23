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В Украине объявили в розыск шесть тысяч злостных неплательщиков алиментов

23.02.2018 15:12

За время действия закона об усилении ответственности за неуплату алиментов шесть тысяч злостных неплательщиков объявили в розыск.

Как заявил министр юстиции Павел Петренко, государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам злостных неплательщиков алиментов, у которых задолженности более шести месяцев.

"Мы объявили в розыск шесть тысяч злостных неплательщиков алиментов согласно тем нормам закона, которые заработали", - сказал министр журналистам в перерыве стратегической сессии Минюста по планированию, пишет "Укринформ".

Кроме того, министр заявил, что за эти дни вынесли более 21 тысячи постановлений о временном запрете управления автомобилем лицам, имеющим задолженность более шести месяцев.

"Только за 10 дней было взыскано 50 миллионов гривен дополнительно по уплате алиментов", - добавил Петренко.

Закон, который усиливает ответственность родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, начал действовать с 6 февраля. В министерстве юстиции напомнили, какие именно санкции ждут злостных неплательщиков алиментов.

 

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