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Житель Москвы под пытками отдал садистам миллион долларов в биткоинах

23.02.2018 15:47

В ночь на 23 февраля на юге Москвы банда неизвестных похитила криптоинвестора. В безлюдном месте злоумышленники резали своей жертве лицо, пока он не перевел им всю имевшуюся у него криптовалюту — примерно 100 биткоинов (около $1 млн по текущему курсу).

Об этом сообщает портал Nation News.

 

По информации издания, мужчине удалось выжить, несмотря на то, что после пыток преступники бросили его на 20-градусном морозе. Сейчас пострадавший находится в одной из больниц района Строгино, врачи оказывают ему помощь.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением всех подробностей и обстоятельств инцидента.

 

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