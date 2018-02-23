Житель Москвы под пытками отдал садистам миллион долларов в биткоинах

23.02.2018 15:47

В ночь на 23 февраля на юге Москвы банда неизвестных похитила криптоинвестора. В безлюдном месте злоумышленники резали своей жертве лицо, пока он не перевел им всю имевшуюся у него криптовалюту — примерно 100 биткоинов (около $1 млн по текущему курсу).