СБУ фіксує активізацію спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні (відео)

СБУ фіксує активізацію спецслужб РФ для дестабілізації ситуації в країні та дискредитації нашої держави перед світовою спільнотою. Про це на брифінгу повідомив заступник Голови СБ України Віктор Кононенко. «Тільки у лютому Служба зафіксувала спроби Росії здійснити дванадцять таких провокацій», ‒ наголосив він.

На початку лютого в Ужгороді здійснено підпал адміністративної будівлі «Товариства угорської культури Закарпаття». Інформацію про те, що вказаний центр обрано спецслужбами РФ як об’єкт атаки для ускладнення українсько-угорських відносин, СБ України отримала ще у грудні 2017 року. «Саме тоді СБУ задокументувала спробу громадянина РФ Давида Пономарьова підібрати в Україні виконавців цього злочину», ‒ підкреслив Віктор Кононенко.

Пономарьов відомий українській спецслужбі ще з 2015 року, коли намагався через спільників організувати терористичні акти у Миколаєві для залякування місцевого населення. Він, зокрема, планував підірвати ракетний крейсер «Україна» на День Конституції України.

Співробітникам СБУ вдалося попередити плани російських спецслужб організувати через Пономарьова диверсії у Миколаєві та Ужгороді. Зрив операції з підпалом «Товариства угорської культури Закарпаття» змусив російські спецслужби застосувати резервний варіант здійснення провокації із залученням як виконавців іноземних громадян, членів одного з праворадикальних угруповань Євросоюзу. «Їхні особи встановлено і через відповідні міжнародні процедури ми будемо притягувати зловмисників до кримінальної відповідальності», ‒ зазначив заступник Голови спецслужби.

Оперативники СБ України попередили організацію Пономарьовим ще більш зухвалих провокацій у Чернівецькій області. Виконавцям, особи яких встановлені Службою, перерахували з Росії авансовий платіж за підпал двох румунських шкіл на Буковині.

Одночасно російські спецслужби планували організувати в Ужгороді фейковий захід для розпалювання міжнаціональної ворожнечі на Закарпатті. «Ми отримали інформацію, що Росія замовила проведення підривної інформаційної акції під виглядом публічних слухань на тему: «Дотримання національно-культурних прав угорців Закарпаття у контексті ст. 7 Закону України «Про освіту», ‒ повідомив Віктор Кононенко.

Під час заходу мали прозвучати заклики щодо надання автономії угорцям Закарпаття через нібито утиски української влади. Пропагандистські сюжети та новини замовники планували широко висвітлити у російських ЗМІ та активно поширити в Інтернеті. Співробітники СБУ задокументували, що координатором акції виступила представниця відомої громадської організації, а безпосереднім виконавцем ‒ голова благодійного фонду з Києва. «На першому етапі він планував залучити до акції представників реальних об’єднань угорців, але отримав відмову», ‒ підкреслив заступник Голови спецслужби.

Щоб відпрацювати гроші російських замовників, виконавець вирішив найняти проплачену масовку та орендував приміщення в одному з готельних комплексів. Оперативники СБ України зафіксували, що організатори розвісили у приміщенні провокативні лозунги та почали постановочну зйомку «масової» акції. «Ми встановили ввесь ланцюжок замовлення та оплати фейкового заходу», ‒ наголосив Віктор Кононенко.

Прес-центр СБ України