У Дніпрі СБУ викрила хакерське угруповання на здійсненні кібератак державних установ

Співробітники Служби безпеки України спільно із Нацполіцією викрили у Дніпрі хакерське угруповання, яке здійснювало кібератаки на центри обробки даних та автоматизовані системи управління технологічними процесами, у тому числі й об’єктів критичної інфраструктури.

Правоохоронці задокументували, що троє мешканців обласного центру несанкціоновано втрутились у роботу комп’ютерного обладнання одного з центрів обробки даних регіону. Хакери отримали незаконний доступ до адміністративної панелі серверів, заблокували роботу автоматизованої системи управління технологічними процесами та викрали її програмні коди. Для приховування слідів кібератаки зловмисники видалили системні файли серверів, що призвело до припинення роботи «зламаного» телекомунікаційного обладнання.

Перевіряється також інформація щодо організації кібератаки «на замовлення» спецслужб країни-агресора.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання та роботи зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для скоєння кібератаки.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2. ст. 361 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України