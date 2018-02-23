У Маріуполі СБУ попередила фейкові акції російських спецслужб напередодні Дня Небесної Сотні

Правоохоронці встановили, що за завданням кураторів з РФ мешканець Донецька ‒ заступник псевдогромадського сепаратистського утворення «Молодая Республика», замовив у Маріуполі друк та розповсюдження п’ятнадцяти тисяч агітаційних листівок. «Вони містили заклики до місцевих жителів вийти на так званий «антивоєнний мітинг» та припинити «падіння країни у фінансову прірву», ‒ повідомив на брифінгу для ЗМІ заступник Голови СБУ Віктор Кононенко.

За інформацією спецслужби, аналогічний захід паралельно планувалося провести і у тимчасово окупованому Донецьку, що мало символізувати «єдність народу Донбасу». На сюжети з цих фейкових акцій уже чекали російські пропагандисти.

Оперативники спецслужби задокументували, що за вказівкою спецслужб РФ на «підсилення» цієї провокації у середині лютого мешканець Києва направив заявку до Маріупольської міської ради про проведення культурно-просвітницької акції «Свято миру» під антивоєнними гаслами.

Співробітники СБ України встановили, що організатором акції є активіст проросійського громадського об’єднання «Изменим мир вместе», який неодноразово брав участь у замовних акціях, зокрема у грудні 2016 року під посольством США. Лідером цього об’єднання є громадянин Росії Олексій Муратов, який у 2015 році обіймав посаду керівника виконкому громадського руху «Донецька республіка», головою якої Денис Пушилін.

Для підготовки фейкової акції організатор орендував сцену для проведення мітингу, замовив рекламу на місцевих Інтернет-сайтах та радіостанціях, винайняв декілька місцевих творчих колективів. «Він навіть намагався залучити до проведення заходу відомих в Україні патріотичних блогерів», ‒ підкреслив Віктор Кононенко.

СБ України зафіксувала, що активна кампанія з підтримки акції проводилася з території «ДНР». Через заздалегідь створені групи в соціальних мережах спільники бойовиків розпочали активно запрошувати населення Маріуполя долучитись до «антивоєнного мітингу».

За матеріалами СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації»).

Тривають слідчі дії.

Прес-центр СБ України