СБУ попросила наложить санкции на Россотрудничество

Служба безопасности Украины (СБУ) уже несколько раз обращалась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой внести Россострудничество в санкционный список.

Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает ТАСС.

«Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список», – сказал представитель СБУ.