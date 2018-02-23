СБУ попросила наложить санкции на Россотрудничество

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Служба безопасности Украины (СБУ) уже несколько раз обращалась в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой внести Россострудничество в санкционный список.
Об этом заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко, передает ТАСС.
«Если говорить о Россотрудничестве, то у Службы безопасности Украины также есть претензии к этой организации. Мы неоднократно подавали ходатайство в СНБО о зачислении этой структуры в санкционный список», – сказал представитель СБУ.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...