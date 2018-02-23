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Слов'янські поліцейські затримали чоловіка, який наніс смертельні поранення відвідувачу кафе

23.02.2018 16:54

В одному із розважальних закладів Слов'янська між двома чоловіками 33 та 58 років виник конфлікт, який закінчився смертельно для одного з них. Старший з чоловіків отримав чотири удари ножем, один з яких в область серця. Потерпілий помер на операційному столі. Зловмисник затриманий і поміщений до Ізолятора тимчасового тримання.

 На спецлінію «102» надійшло повідомлення від медиків швидкої допомоги про те, що вони доправили 58-річного місцевого жителя у хірургію. Чоловік мав ножові поранення живота та грудної клітини.

В ході першочергових оперативних заходів поліцейські швидко встановили обставини злочину та затримали зловмисника, повідомляє Полiцiя Донеччини.

Свідки події розповіли, що чоловіки вживали спиртні напої в кафе за сусідніми столиками. Раптово між ними сталася словесна перепалка в ході якої затриманий дістав з рукава ніж і декілька разів ударив ним потерпілого.

Йому викликали швидку допомогу. Від серйозного пошкодження внутрішніх органів потерпілий помер у лікарні.

Що стосується особи затриманого, то ним виявився раніше неодноразово судимий місцевий житель 1984 року народження.

Наразі правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

 

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