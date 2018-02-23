На Запоріжжі направлено до суду справу стосовно групи фальшивомонетників

Слідчими завершено досудове розслідування кримінального провадження стосовно групи осіб, які організували «типографію» з виготовлення фальшивих купюр та їх збут. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

29 вересня 2017 року, під час відпрацювання оперативної інформації поліцейські встановили, що в селищі міського типу Новомиколаївка група осіб розповсюджує фальшиві банкноти. Правоохоронці обшукали автомобіль «Шевроле Авео» та вилучили звідти 65 фальшивих купюр різним номіналом.

Тоді ж під час обшуків помешкань фігурантів один із зловмисників намагався позбутися речових доказів, кинувши фальшивки у ванну з водою. Проте правоохоронці вилучили більше 100 фальшивих купюр номіналом по 200 та 500 гривень, 21 заготовку для виготовлення підроблених грошей, 80 аркушів з надрукованими купюрами, комп’ютерне обладнання та інші речові докази.

Під час досудового розслідування працівники Слідчого управління та Управління карного розшуку поліції в Запорізькій області встановили, що двоє раніше засуджених за аналогічний злочин чоловіків організували в квартирі місце для виготовлення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот номіналом 200 та 500 грн., закупивши необхідне обладнання. Після чого, розподілили ролі, збували виготовлені підроблені гроші на території міста Запоріжжя та Запорізької області. Фігуранти 1968 та 1975 років народження. Крім того встановлено, що до злочинної діяльності групи та до збуту підроблених грошей також причетні двоє осіб. Це - раніше засуджені за корисливі злочини чоловік 1982 та жінка 1989 років народження. Чотирьом фігурантам було обрано запобіжні заходи – цілодобовий домашній арешт.

Згідно висновку судово-технічно експертизи - банкноти підроблені та виготовлені струминним способом друку за допомогою копіювальної техніки.

На підставі зібраних доказів та наданих свідчень учасникам злочинної групи повідомлено підозру. Їм інкримінують ч.2,3 ст. 27 (Види співучасників), ч.3 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів), ч.2 ст.15 (Замах на злочин), ч.3 ст.199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

22 лютого 2018 року справу з обвинувальним актом скеровано до Комунарського районного суду Запоріжжя.

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З початку року поліцейськими по 1793 кримінальним провадженням встановлені особи, причетні до скоєння злочинів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області