У Києві учасники ОЗГ, які ошукали підприємців на 15 мільйонів гривень, постануть перед судом

Працівниками управління захисту економіки в місті Києві Національної поліції була викрита група зловмисників. Вони організували злочинну схему по заволодінню коштами суб’єктів господарювання.

Група складалася з восьми осіб, серед яких два керівники комерційної структури, безпосередні організатори злочинної схеми.

В ході слідства поліція встановила, що з контрагентами укладалися договори на поставкуметалопродукції. Обов’язкова умова – передоплата за товар. Зловмисники отримували на рахунки кошти, а ось друга сторона угоди не отримувала очікувану продукцію. З метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та конвертування коштів у готівку відкривали фіктивні підприємства.

Оперативники управління захисту економіки в місті Києві Нацполіції, слідчі ДФС України за процесуального керівництва ГПУ встановили, що за час протиправної діяльності учасникам ОЗГ вдалося заволодіти коштами суб’єктів господарювання на суму понад 15 мільйонів гривень. Окрім того, зловмисники створили кілька сотень фіктивних фірм.

Кримінальне провадження було відкрито за кількома статтями Кримінального кодексу України: 255 (Створення злочинної організації), 205 (Фіктивне підприємництво), 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб - підприємців), 190 (Шахрайство), 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару), 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) із застосуванням ст. 27 (Види співучасників) та ст. 28 (Вчинення злочину злочинною організацією).

Під час проведення процесуальних заходів правоохоронці затримали організаторів та пособника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Організаторам було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно посібника – цілодобовий домашній арешт.

Всім фігурантам справи було повідомлено про підозру за вчинення ряду кримінальних правопорушень, в залежності від участі та ролі кожного учасника організованої злочинної групи.

Наразі досудове розслідування закінчено,а матеріали справи з обвинувальним актом передано до суду.

З метою відшкодування потерпілим шкоди на рахунки фіктивних підприємств було накладено арешт - 2,5 млн. грн., а також накладено арешт на майно підозрюваних – 7,5 млн. грн.

Наталія Калиновська,

Департамент захисту економіки

Національної поліції України