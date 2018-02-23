В Одесі оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції затримали групу викрадачів елітних автомобілів

У листопаді минулого року Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України було отримано оперативну інформацію щодо діяльності на території Одеси групи, яка промишляє незаконним заволодінням автомобілів. Ціллю зловмисників були автомобілі еліт-класу, які вони викрадали, щоб повернути власнику за солідну суму.

Серед викрадених автомобілів – «BMW-X», «Land Rover», «Range Rover», «Toyota» та «Lexus». Вартість кожного з цих автомобілів становить понад 40-50 тисяч доларів США.

Оперативники Одеського УДВБ НПУ встановили осіб, причетних до злочинів. Організатором, а також водієм групи виявився 44-річний одесит, раніше судимий за аналогічні правопорушення, виконавцями були 27-29-річні мешканці Одеси.

За допомогою спеціальних пристроїв для зняття автомобілів із сигналізації, їх відкриття та запуску зловмисники викрадали обраний об'єкт. В подальшому автомобіль відганяли на «відстійник» – заздалегідь орендований гараж – і чекали зв'язку з власником машини. Посередник через певні корумповані зв'язки у правоохоронних органах виходив на контакт з потерпілим, отримував від нього названу суму – від 5 до 10 тисяч доларів США та повідомляв про це спільників. Відразу по тому «викуплене» авто відганялося у малолюдне місце, де його мав забрати законний господар.

Внутрішньою безпекою НПУ було задокументовано 7 злочинних епізодів діяльності зазначеної групи та ще 3 невдалі спроби угону. Три елітних автомобіля викрадачі повернули власникам. Один з цих автомобілів злодії залишили за рогом будівлі одеської поліції.

Зібравши достатньо фактів злочинної діяльності цієї групи, оперативники Одеського управління ДВБ НПУ, у взаємодії з працівниками Південно-регіонального управління Державної прикордонної служби України, слідчими прокуратури Одещини та слідчого управління поліції Одеської області затримали учасників ОЗГ. Злодії саме виїжджали з орендованого гаражного приміщення на поцупленому позашляховику «Lexus», щоб взяти за нього викуп у власника.

Крім цієї автівки під час заходів було виявлено ще три викрадених авто: «BMW-X5», «Land Rover» «RangeRover». Також правоохоронці знайшли різноманітне приладдя для угонів авто та два пістолети з набоями, кустарно перероблені під вогнепальну зброю.

На теперішній час організатор та двоє виконавців затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ІТТ ГУПН в Одеській області. Крім того, Одеське управління ДВБ НПУ володіє інформацією щодо причетності до цієї злочинної схеми окремих посадовців місцевої поліції. Робота у цьому напрямку триває.

Олеся Орлова,

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України