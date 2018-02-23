На Львівщині кінь смертельно травмував господаря

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Чоловіка, якого кінь вдарив копитом у живіт, прооперували, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.
У Турківське відділення поліції 22 лютого о 20.51 надійшло повідомлення про те, що у хірургічне відділення місцевої лікарні з діагнозом «пошкодження внутрішніх органів» був доставлений 27-річний мешканець одного з сіл району. Після операції чоловіка перевели у реанімаційне відділення, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.
Як встановили правоохоронці, чоловіка вдарив копитом у живіт його кінь. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Поліцейські встановлюють обставини події.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...