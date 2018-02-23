На Львівщині кінь смертельно травмував господаря

Чоловіка, якого кінь вдарив копитом у живіт, прооперували, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

У Турківське відділення поліції 22 лютого о 20.51 надійшло повідомлення про те, що у хірургічне відділення місцевої лікарні з діагнозом «пошкодження внутрішніх органів» був доставлений 27-річний мешканець одного з сіл району. Після операції чоловіка перевели у реанімаційне відділення, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Як встановили правоохоронці, чоловіка вдарив копитом у живіт його кінь. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Поліцейські встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області

за матеріалами Юлії Бури, Самбірський ВП