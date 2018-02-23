Поліцейські за торгівлю людьми затримали 27-річного волинянина

Співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми спільно із слідчими ГУНП у Волинській області та оперативно-розшуковим відділом Луцького прикордонного загону викрили 27-річного волинянина, який у 2016 році завербував і перемістив до Республіки Білорусь чотирьох волинян з метою примусової трудової експлуатації. Зловмисника взяли під варту та оголосили йому підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 149 Кримінального кодексу України.

21 лютого 2018 року співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми спільно із слідчим слідчого управління волинської поліції затримали 27-річного жителя Володимира-Волинського, який із січня по травень 2016 року завербував та перемістив до Республіки Білорусь чотирьох волинян. Усі вони віком від 20-ти до 50-ти років.

«Зловмисник обіцяв потерпілим, що влаштує їх на роботу в колгоспі в сусідній державі. Переправивши волинян через державний кордон, правопорушник здійснював їх примусову трудову експлуатацію. На даний час йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті, зокрема, передбачає позбавлення волі строком від п’яти до 12 років з конфіскацією майна», – повідомив керівник головного управління Нацполіції у Волинській області Петро Шпига.

Встановлено, що зловмисник забрав у заробітчан документи, здійснював тиск та залякував їх. Заробітну плату потерпілих волинянин привласнював. Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні правопорушника поліцейські виявили, ще двох осіб, які, можливо, також незаконно експлуатувалися ним. За цим фактом поліція проводить перевірку.

Поліцейські здійснюють заходи, спрямовані на встановлення інших осіб причетних до незаконної діяльності, організованої волинянином, а також громадян, котрі постраждали в її внаслідок.

Сектор комунікації поліції Волинської області (за матеріалами ВБЗПТЛ ГУНП)