У Чернівцях поліцейські вилучили наркотиків на суму понад 1 мільйон гривень

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До групи наркоторговців входили мешканці Чернівецької області. Всі вони затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання
21 лютого працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з спецпідрозділом «КОРД», за процесуальним керівництвом прокуратури області провели блискавичну спецоперацію по затриманню групи наркоторговців.
Наразі правоохоронці перевіряють можливих спільників затриманої групи та канал надходження наркотичних засобів.
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...