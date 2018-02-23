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У Чернівцях поліцейські вилучили наркотиків на суму понад 1 мільйон гривень

23.02.2018 17:58

До групи наркоторговців входили мешканці Чернівецької області. Всі вони затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання

21 лютого працівники Управління протидії наркозлочинності спільно з спецпідрозділом «КОРД», за процесуальним керівництвом прокуратури області провели блискавичну спецоперацію по затриманню групи наркоторговців.

Наразі правоохоронці перевіряють можливих спільників затриманої групи та канал надходження наркотичних засобів.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

 

 

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