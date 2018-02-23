Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Невідомий у центрі Тернополя напав на екс-депутата, поранивши його в ногу

23.02.2018 18:11

Статтю 296 частина 4 ККУ - хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень порушили правоохоронці щодо нападу на екс-депутата Тернопільської міської ради.

22 лютого близько 16:13 невідомий у центрі міста напав на чоловіка, поранивши його в ногу. Камери відеоспостереження, які встановлені в обласному центрі, зафіксували невідомих і сам момент хуліганства. За попередньою інформацією, компанія з трьох чоловіків стояла на театральному майдані. В якийсь момент один з них побіг в бік, напав на перехожого і почав тікати. За ним кинулися і двоє інших невідомих.

Правоохоронці встановлюють особи чоловіків, а також опрацьовують можливі версії нападу серед яких як громадська, так і політична діяльність потерпілого.

Працівники поліції звертаються до усіх, хто став очевидцем події та може описати зовнішність нападника, а також має фото чи відеозображення підозрюваних на камерах телефонів, відеореєстраторів чи інших засобів, повідомляти на лінію "102" або за номерами - 27 11 70, (067) 352 14 55.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...