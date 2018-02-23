Невідомий у центрі Тернополя напав на екс-депутата, поранивши його в ногу

22 лютого близько 16:13 невідомий у центрі міста напав на чоловіка, поранивши його в ногу. Камери відеоспостереження, які встановлені в обласному центрі, зафіксували невідомих і сам момент хуліганства. За попередньою інформацією, компанія з трьох чоловіків стояла на театральному майдані. В якийсь момент один з них побіг в бік, напав на перехожого і почав тікати. За ним кинулися і двоє інших невідомих.



Правоохоронці встановлюють особи чоловіків, а також опрацьовують можливі версії нападу серед яких як громадська, так і політична діяльність потерпілого.



Працівники поліції звертаються до усіх, хто став очевидцем події та може описати зовнішність нападника, а також має фото чи відеозображення підозрюваних на камерах телефонів, відеореєстраторів чи інших засобів, повідомляти на лінію "102" або за номерами - 27 11 70, (067) 352 14 55.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області