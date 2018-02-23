Невідомий у центрі Тернополя напав на екс-депутата, поранивши його в ногу

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Статтю 296 частина 4 ККУ - хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень порушили правоохоронці щодо нападу на екс-депутата Тернопільської міської ради.
22 лютого близько 16:13 невідомий у центрі міста напав на чоловіка, поранивши його в ногу. Камери відеоспостереження, які встановлені в обласному центрі, зафіксували невідомих і сам момент хуліганства. За попередньою інформацією, компанія з трьох чоловіків стояла на театральному майдані. В якийсь момент один з них побіг в бік, напав на перехожого і почав тікати. За ним кинулися і двоє інших невідомих.
Правоохоронці встановлюють особи чоловіків, а також опрацьовують можливі версії нападу серед яких як громадська, так і політична діяльність потерпілого.
Працівники поліції звертаються до усіх, хто став очевидцем події та може описати зовнішність нападника, а також має фото чи відеозображення підозрюваних на камерах телефонів, відеореєстраторів чи інших засобів, повідомляти на лінію "102" або за номерами - 27 11 70, (067) 352 14 55.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області
Но на фронте без ключевых изменений, по-прежнему продолжаются локальные стычки — борьба патрулей, секретов, малых групп, сапёров и ДРГ в серой зоне, артиллерийские...