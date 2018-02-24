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Серийного убийцу Брюса МакАртура обвинили еще в одном преступлении

24.02.2018 00:53

Полиция Торонто предъявила Брюсу МакАртуру еще одно обвинение в убийстве, в результате чего общее число мужчин, жизням которых он, по мнению следователей, положил конец, достигло шести.

Детектив-сержант Хэнк Идсинга заявил, что наконец удалось определить, кому принадлежала часть останков, найденных на участке, связанном с МакАртуром. Криминалисты считают, что это останки 40-летнего Сканды Наваратнама, пропавшего без вести в 2010 году.

По словам Идсинги, части тела Наваратнама, как и пяти других жертв, были найдены в больших цветочных кадках на участках, которые 66-летний МакАртур благоустраивал, будучи ландшафтным дизайнером.

Тем не менее, полиции по-прежнему предстоит идентифицировать еще три набора останков.

В прошлом месяце против МакАртура выдвинули обвинения в смерти 49-летнего Эндрю Кинсмана и 44-летнего Селима Эсена. Оба они пропали без вести в районе Торонто, известном как Gay Village, в 2017 году.

Через две недели за ними последовали еще три обвинения в убийстве первой степени в отношении МакАртура, связанные с исчезновением Маджида Кайхана и Соруша Махмуди, а также смертью Дина Лисовика. // torontovka

 

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