На Одещині СБУ блокувала контрабанду товарів військового призначення

Правоохоронці встановили, що місцевий комерсант проніс на борт літака поза межами митного контролю декілька авіаційних агрегатів військового призначення. Під час перевірки співробітники спецслужби задокументували відсутність дозволу Державної служби експортного контролю України на здійснення міжнародних відправлень товарів.

Слідчими Управління СБУ в Одеській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення походження товарів військового призначення та встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

Прес-центр СБ України