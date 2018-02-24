В Полтавской области «пиротехник» лишился кисти руки, а его друг получил рваные раны лица

3 февраля в Гадячскую центральную районную больницу были доставлены два сельских жителя с телесными повреждениями.

Один из них, 39-летний, получил травматическую ампутацию кисти руки и рваные раны, а 25-летний -- рваные раны лица.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, 39-летний пострадавший в этот день был именинником и решил в честь личного праздника запустить салют. Но что-то пошло не так, и пиротехника взорвалась в его руке…