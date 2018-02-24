Египетская полиция задержала убийцу украинки

Египетская полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве 29-летней украинки в Хургаде. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники.

По информации издания, девушка была родом из Нежина Черниговской области. На ее теле обнаружили 13 ножевых ранений в живот.

ТСН сообщает, что первый секретарь посольства Украины в Египте Андрей Гутовский заявил, что полиция рассматривает более 20 версий убийства.

Источники издания говорят, что полицейские изначально задержали мужа украинки, однако позже следствие отбросило версию его причастности к убийству.

По данным ТСН, убийцей оказался грабитель. Его задержали. Злоумышленник пробрался в квартиру, ожидая, что дома никого не будет, но девушка вернулась раньше, и он воспользовался ножом.