Пьяный российский спортсмен попытался покончить с собой на гребной базе в Азербайджане

В Мингячевире один из членов сборной России по гребле попытался совершить суицид, нанеся на себя колото-резаные раны.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в пятницу в вечерние часы в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», где российская сборная проводит сборы.

Спортсмен, имя которого пока не разглашается, попытался наложить на себя руки перерезав вены. Раненого спортсмена доставили в больницу. Он прооперирован.

Причины инцидента пока не известны, однако сообщается, что спортсмен был в нетрезвом виде.