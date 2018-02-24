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Пьяный российский спортсмен попытался покончить с собой на гребной базе в Азербайджане

24.02.2018 08:26

В Мингячевире один из членов сборной России по гребле попытался совершить суицид, нанеся на себя колото-резаные раны.

Как сообщает ширванское бюро Report, инцидент произошел в пятницу в вечерние часы в Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», где российская сборная проводит сборы.

Причины инцидента пока не известны, однако сообщается, что спортсмен был в нетрезвом в виде.

Спортсмен, имя которого пока не разглашается, попытался наложить на себя руки перерезав вены. Раненого спортсмена доставили в больницу. Он прооперирован.

Причины инцидента пока не известны, однако сообщается, что спортсмен был в нетрезвом виде.

 

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