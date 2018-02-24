У Києві правоохоронці затримали двох дівчат, які пограбували знайому

Зловмисниці вирвали гаджет із рук 16-річної киянки та втекли. Тепер їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення, що вулиці Бахмацькій двоє зловмисниць відібрали мобільний телефон у дівчини. Слідчо-оперативна група негайно виїхала на виклик.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Віталій Ясінський, потерпіла раніше бачила нападниць, тому змогла детально описати їх зовнішність. Правопорушниць затримали за адресами проживання та доставили в управління поліції для з’ясування всіх обставин вчинення правопорушення.

«Затриманими виявилися 19-річні киянки, які раніше у поле зору поліції не потрапляли. Встановлюємо мотиви їхнього вчинку», ­– додав Віталій Ясінський.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції надійшло розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранткам загрожує від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Анастасія Костюченко