В Прилуках полиция задержала балбеса, который нанес ножевые ранения своему знакомому

22 февраля в Прилуках произошла ссора между двумя знакомыми ребятами, в ходе которой парень нанес несколько ножевых ранений товарищу. Пострадавшего доставили в больницу, злоумышленник задержан.

После получения сообщения на место происшествия оперативно выехала полиция во главе с начальником отдела. Правоохранители выяснили, что молодой прилучанин начал спор со своим знакомым, возникла словесная перепалка, после чего товарищ вытащил нож и нанес потерпевшему ранения в шею. Увидев окровавленного парня, прохожие вызвали скорую помощь и полицию.

Медики диагностировали у пострадавшего ножевое ранение левого легкого и резаную рану шеи, угрозы его жизни нет. Полиция задержала подозреваемого, который пытался скрыться. При осмотре правоохранители нашли орудие преступления - нож. Обидчика задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 15 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Сектор коммуникации

полиции Черниговской области