На Харьковщине полиция разоблачила россиянку в совершении кражи

Участковые офицеры Краснокутского отделения полиции в ходе проведения операции «Мигрант» задержали 53-летнюю гражданку Российской Федерации, похитила из частного домовладения документы и деньги.

С соответствующим заявлением в полицию обратился 55-летний местный житель. Он сообщил, что пока его не было дома, неизвестный проник в его дом и похитила паспорт и денежные средства.

Участковые офицеры полиции провели проверку ранее судимых лиц за аналогичные виды преступлений и установили, что к совершению кражи причастен ранее судимый 53-летняя жительница Российской Федерации. Похищенные деньги она планировала расходы на собственные нужды.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным Краснокутского отделения полиции Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области