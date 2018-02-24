Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Харьковщине полиция разоблачила россиянку в совершении кражи

24.02.2018 11:21

Участковые офицеры Краснокутского отделения полиции в ходе проведения операции «Мигрант» задержали 53-летнюю гражданку Российской Федерации, похитила из частного домовладения документы и деньги.

 С соответствующим заявлением в полицию обратился 55-летний местный житель. Он сообщил, что пока его не было дома, неизвестный проник в его дом и похитила паспорт и денежные средства.

Участковые офицеры полиции провели проверку ранее судимых лиц за аналогичные виды преступлений и установили, что к совершению кражи причастен ранее судимый 53-летняя жительница Российской Федерации. Похищенные деньги она планировала расходы на собственные нужды.

Вещественные доказательства изъяты.

Следственным Краснокутского отделения полиции Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...